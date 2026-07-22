Wellness, relax e privacy: le nuove esperienze Norwegian Cruise Line

“Ascoltare i nostri ospiti e offrire esperienze eccezionali in tutta la nostra flotta è al centro di tutto ciò che facciamo”. Così Marc Kazlauskas, presidente di Norwegian Cruise Line, motiva le innovazioni introdotte da Ncl a bordo di Norwegian Jade e Norwegian Gem, che presentano nuovi spazi come il Vibe Beach Club, riservato agli adulti, e una Thermal Suite potenziata nella Mandara Spa and Salon. “Questi interventi - continua Kazlauskas - portano a bordo di Norwegian Jade e Norwegian Gem alcuni dei servizi più amati dai nostri ospiti, offrendo loro più possibilità di personalizzare la propria vacanza: dagli spazi esterni riservati agli adulti alle aree relax”.

Il rinnovo della Thermal Suite La rinnovata Thermal Suite a bordo di Norwegian Jade e Norwegian Gem dispone ora di un numero triplo di chaise longue riscaldate in piastrelle, di una configurazione più centralizzata con un’area reception migliorata, di bagni turchi e saune rinnovati e di nuove esperienze come la sauna al carbone, una stanza del ghiaccio, una stanza del sale, una IV Lounge. Le Four-Senses Loungers offrono un’esperienza sensoriale completa, pensata per favorire un profondo rilassamento. Norwegian Jade offre inoltre nuove docce esperienziali e Norwegian Gem propone invece una vasca idromassaggio rinnovata e una piscina per talassoterapia. Entrambe le navi dispongono ora anche di un rifugio riservato agli adulti con il Vibe Beach Club, realizzato attraverso la riconversione dell’attuale solarium sul ponte 14. Questa esclusiva oasi all’aperto offre ampie viste sull’oceano, un bar privato con servizio completo, un’ulteriore vasca idromassaggio, oltre 50 lettini premium e sette nuove cabanas private.