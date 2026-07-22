Wellness, relax e privacy: le nuove esperienze Norwegian Cruise Line

“Ascoltare i nostri ospiti e offrire esperienze eccezionali in tutta la nostra flotta è al centro di tutto ciò che facciamo”. Così Marc Kazlauskas, presidente di Norwegian Cruise Line, motiva le innovazioni introdotte da Ncl a bordo di Norwegian Jade e Norwegian Gem, che presentano nuovi spazi come il Vibe Beach Club, riservato agli adulti, e una Thermal Suite potenziata nella Mandara Spa and Salon.
“Questi interventi - continua Kazlauskas - portano a bordo di Norwegian Jade e Norwegian Gem alcuni dei servizi più amati dai nostri ospiti, offrendo loro più possibilità di personalizzare la propria vacanza: dagli spazi esterni riservati agli adulti alle aree relax”.
Il rinnovo della Thermal Suite
La rinnovata Thermal Suite a bordo di Norwegian Jade e Norwegian Gem dispone ora di un numero triplo di chaise longue riscaldate in piastrelle, di una configurazione più centralizzata con un’area reception migliorata, di bagni turchi e saune rinnovati e di nuove esperienze come la sauna al carbone, una stanza del ghiaccio, una stanza del sale, una IV Lounge. Le Four-Senses Loungers offrono un’esperienza sensoriale completa, pensata per favorire un profondo rilassamento.
Norwegian Jade offre inoltre nuove docce esperienziali e Norwegian Gem propone invece una vasca idromassaggio rinnovata e una piscina per talassoterapia.
Entrambe le navi dispongono ora anche di un rifugio riservato agli adulti con il Vibe Beach Club, realizzato attraverso la riconversione dell’attuale solarium sul ponte 14. Questa esclusiva oasi all’aperto offre ampie viste sull’oceano, un bar privato con servizio completo, un’ulteriore vasca idromassaggio, oltre 50 lettini premium e sette nuove cabanas private.
La programmazione
Da oggi fino alla fine dell’estate 2026 Norwegian Jade propone una serie di crociere di sette giorni da Vancouver, nella Columbia Britannica, e Whittier, in Alaska, nei pressi di Anchorage, con navigazione panoramica attraverso l’Inside Passage e le regioni dei ghiacciai, oltre a scali a Ketchikan, Juneau, Skagway e Icy Strait Point, in Alaska.
Nel frattempo, a bordo di Norwegian Gem, gli ospiti possono immergersi nella ricca storia del Mediterraneo e delle isole greche attraverso una varietà di itinerari in partenza da Roma, Civitavecchia, o Venezia, Ravenna, con scali in porti quali Cannes, Firenze/Pisa, Livorno, Spalato e Dubrovnik, oltre ad alcune isole greche.
Verso la fine del 2026, invece, Norwegian Gem effettuerà crociere all’insegna del sole nei Caraibi e alle Bahamas con partenza da Tampa, in Florida, mentre Norwegian Jade tornerà in Asia.