WeRoad punta sulla flessibilità per spingere le prenotazioni

Supportare al meglio la community e permettere ai viaggiatori di continuare a prenotare e partire con maggiore serenità. Con questi obiettivi WeRoad segue le orme dei competitor del turismo organizzato e lancia una policy di flessibilità.

L’operatore introduce condizioni flessibili di prenotazione per sostenere la domanda in questa fase di incertezza.

La prima è la copertura cancellazione volo inclusa, soluzione pensata per i viaggi con partenza entro il 30 settembre. Se il volo viene cancellato, l’azienda rimborsa il 100% del valore del viaggio tramite voucher.

Un’altra novità è l’estensione della cancellazione flessibile estesa fino a un giorno prima della partenza (prima era fino a 8 giorni prima). L’opzione di cancellazione flessibile è pensata per chi vuole coprirsi per qualsiasi altro motivo per partenze programmate entro il 30 settembre.