Windstar Cruises al giro di boa dei 40 anni: il programma dei festeggiamenti

Partiranno nel prossimo mese di ottobre i festeggiamenti per i 40 anni di Windstar Cruises, fondata nel 1984 da Karl Andrén e Jean-Claude Potier con il nome di Windstar Sail Cruises, inizialmente con una piccola flotta di navi a vela motorizzate.

Le celebrazioni partiranno il 16 ottobre quanto le due unità Legend e Spirit approderanno nella città di Efeso, dove si terrà una cena con musica dal vivo per tutti gli ospiti.

“La stagione dell’anniversario Ruby si estenderà per tutto l'anno con regali speciali, commemorazioni dell'equipaggio, cocktail esclusivi e altri eventi come cocktail gratuiti per l'anniversario rubino serviti durante un evento speciale di trivia sui 40 anni di Windstar a bordo – si legge in una nota -; sorteggio per i vincitori del trivia sui 40 anni di Windstar che si terrà a dicembre 2025 per vincere una crociera per due a bordo del viaggio inaugurale di Star Seeker; edizione limitata di Seabags, una serie per il 40° anniversario realizzata con vele riciclate di Wind Surf, disponibili per l'acquisto nei negozi della nave e altro”.