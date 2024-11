Star Seeker, ultima ammiraglia di Windstar Cruises, ha toccato l’acqua per la prima volta.

Come si legge su Travelpulse, la nave da 224 ospiti ha ufficialmente completato la fase di carenaggio ed è uscita dal bacino di costruzione del cantiere navale WestSEA di Viana do Castelo, in Portogallo.

Gli equipaggi hanno terminato i lavori all’esterno della nave e ora si concentreranno sugli interni, che comprendono 112 suite, cinque punti di ristoro, una spa con servizi completi, una palestra e molto altro.

Star Seeker dovrebbe unirsi alla flotta Windstar a dicembre 2025. La nave salperà da Malaga per raggiungere Miami per la cerimonia di battesimo programmata a gennaio 2026. La nave offrirà poi itinerari nei Caraibi prima di dirigersi verso l’Alaska e il Giappone.

Nel dicembre 2026 Windstar presenterà un’altra nuova nave, la Star Explorer.

“Vedere una nave prendere forma e arrivare al punto in cui lascia il bacino di carenaggio per prendere il mare è una tappa fondamentale nella vita di un nuovo progetto di costruzione”, ha commentato John Gunner, vice president of expansion projects di Windstar Cruises .