Windstar Cruises, restyling ultimato per la Wind Surf

Wind Surf di Windstar Cruises torna in acqua con un look completamente nuovo. La nave ammiraglia, che può ospitare fino a 342 passeggeri, ha completato la prima fase di ristrutturazione che ha riguardato gli spazi pubblici, i ristoranti e le suite.

La nave è attualmente in navigazione nei Caraibi.

In dettaglio,come riporta Travelpulse, il restyling ha coinvolto la hall principale e la reception, lo Yacht Club Café, il Compass Rose Bar and Lounge, l’Amphora Restaurant and Wine Room, il pool bar e il ponte, la suite armatoriale, la Star Boutique e i bagni pubblici. Tutte le cabine sono state dotate di tv nuovissime.

Wind Surf ora offre anche le Broadmoor e le Sea Island Suites, due suite di lusso ispirate ai resort gemelli di Windstar, The Broadmoor in Colorado e Sea Island in Georgia. Queste suite sono offerte anche a bordo degli yacht Star Class di Windstar.

Wind Surf è destinata a subire un’ulteriore fase di ristrutturazione, con lavori programmati per essere completati a dicembre 2026. Durante quella fase, si aggiungeranno nuovi mobili, beni di consumo e decorazioni alle cabine della nave e verranno ristrutturati lo Stella Bistro, la Veranda e la palestra.