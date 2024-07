Windstar Cruises continua a investire nella tecnologia e lancia Revelex, il suo primo partner per il motore di prenotazione che semplificherà il processo di prenotazione delle crociere per i professionisti del settore. Revelex è un fornitore di soluzioni tecnologiche per il settore dei viaggi, che consente alle genzie di tutte le dimensioni di commercializzare e vendere viaggi di piacere in modo efficace sia online che offline.

“Power Agent 5 di Revelex offre accesso a un’Api globale per le crociere, permettendo ai consulenti di viaggio di avere un maggiore controllo sul processo di prenotazione - spiega Joe Romans, vicepresidente senior delle vendite di Revelex -. La soluzione è personalizzabile, consentendo ai consulenti di accedere a tariffe web e private, cercare e prenotare differenti tipologie di crociere, applicare margini e sconti con uno strumento di gestione dei rendimenti, nonchè apportare modifiche post-prenotazione”.

A questo sistema si vanno quindi ad aggiungere i prodotti crocieristici di Windstar, garantendo un ulteriore e semplice percorso per la prenotazione.

Janet Bava, chief commercial officer di Windstar, ha espresso il suo entusiasmo per la nuova collaborazione, sottolineando l’importanza di Revelex per i consulenti che già utilizzano questa piattaforma e la sua ampia portata globale. “La partnership con Revelex - spiega Bava - rappresenta un passo significativo verso una maggiore efficienza e una più ampia distribuzione globale, confermando Windstar come un leader innovativo nel settore delle crociere boutique”.