World Explorer rafforza la partnership con Singapore Airlines

World Explorer e Singapore Airlines rinnovano e rafforzano la partnership: sulla programmazione estiva del tour operator milanese per il Sud-Est asiatico, sia Singapore che la sua compagnia di bandiera giocheranno un ruolo molto importante non solo per i viaggi che prevedono stop-over, ma anche per i 6 itinerari con volo diretto su Bali di Singapore Airlines.

Il focus di World Explorer, infatti, verterà anche su un’esperienza di viaggio superiore, oltre che su itinerari costruiti intorno ai bisogni reali di viaggiatori #explorer, momenti di arricchimento personale a contatto con le popolazioni locali e strutture alberghiere confortevoli e affascinanti.

“I nostri clienti possono vivere l’esperienza di uno degli aeroporti più belli e attrezzati al mondo per qualità e varietà dei servizi. Per noi Singapore è la porta su tutta la regione del Sud-Est asiatico - conferma Alessandro Simonetti, titolare di World Explorer -, una scoperta inaspettata per molti di quei viaggiatori che, partiti alla volta di altre mete, tornano in Italia piacevolmente sorpresi dallo stop-over in questa città moderna e cosmopolita, così come dall’eccellenza di una delle migliori compagnie aeree al mondo”.

La programmazione dell’estate 2026 in partnership esclusiva World Explorer - Singapore Airlines prevede, oltre ai viaggi con stop-over nella città del Leone, sei partenze dirette su Bali. Oltre all0accordo con Singapore Airlines, World Explore aggiunge una novità sul Sud Est asiatico: il nuovo viaggio di gruppo Vietnam e Cambogia Summer. La proposta si distingue per l’attraversamento del confine tra i due Paesi in motobarca, sul Delta del fiume Mekong: “Abbiamo voluto creare un itinerario che abbinasse al Vietnam alcuni dei luoghi della Cambogia più rappresentativi - racconta Simonetti - oltre ad Angkor, passando dal fiume Mekong riusciremo a toccare la storica capitale Phnom Penh e il sito pre-angorkiano di Sambor Prei Kuk”.