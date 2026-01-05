Yemen, 400 turisti bloccati sull’isola di Socotra: ci sono anche 86 italiani

Ci sono anche 86 italiani tra i 400 turisti bloccati sull’isola di Socotra, in Yemen, in seguito alla sospensione dei voli da e per il Paese dovuta agli scontri in corso da giorni tra separatisti e forze governative.

Secondo quanto riporta ilfattoquotidiano.it, l’Unità di crisi del Ministero degli Esteri, in raccordo con la Farnesina, ha riferito di essere al lavoro con vari operatori e con l’ambasciata a Riad - competente per lo Yemen - sul rimpatrio dei connazionali, che sarebbero arrivati nella destinazione attraverso vari tour operator.

Attualmente sul Paese e sull’isola di Socotra vige, tuttavia, lo sconsiglio della Farnesina. Sul sito Viaggiare Sicuri l’ultimo aggiornamento risalente al 31 ottobre e attualmente in vigore recita: “È assolutamente sconsigliato, nell’attuale situazione, recarsi in Yemen ed effettuare viaggi in tutto il Paese, inclusa l’isola di Socotra”.