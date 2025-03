Yoga e moda nelle crociere a tema di Star Clippers

Star Clippers rilancia le crociere a tema anche per l’estate 2025, con un programma consistente di partenze dedicate a chi vuole viaggiare inseguendo le sue passioni.

Un classico che si riconferma sono le sessioni di yoga a bordo dei velieri. Il quattro alberi Star Clipper trascorrerà parte considerevole della sua estate nel mare Egeo, con diverse partenze dal Pireo (Atene) per le isole Sporadi e le Cicladi. L’esplorazione di questi svela una Grecia più minuta e familiare, meno caotica e turistica, da attraversare lentamente.

Tra luglio e agosto la programmazione della Grecia di Star Clippers prevede sette partenze yoga con lezioni giornaliere guidate da istruttrici e istruttori professionisti, pronti a illustrare i benefici delle pratiche a bordo.

Ma c’è anche una partenza dedicate agli appassionati di moda. Con partenza da Nizza e diretta a Malaga, il prossimo 22 ottobre sarà a bordo la stilista statunitense Samantha Brown.

Con all’attivo una carriera da oltre mille sfilate, apparizioni televisive su The Today Show, Good Morning America, Good Day New York e su testate come il New York Times, Samantha Brown aprirà ai passeggeri di Star Flyer, nel corso della crociera, una finestra sul suo mondo e sugli ultimi trend nel mondo della moda tra mille consigli di stile.