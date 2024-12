7Pines, brand in crescita: il successo della Sardegna

“Il brand 7Pines vuole crescere. Nei prossimi 10 anni sono previste altre 10 nuove aperture, che interesseranno anche l’Italia. La ricerca si sta orientando su destinazioni glamour”. Così Vito Spalluto, managing director del 7Pines Sardinia, anticipa a TTG Luxury le novità per il futuro.

Per quanto riguarda il resort che guida, invece, le novità riguarderanno soprattutto i servizi. “Continueremo anche per la prossima stagione la collaborazione con Franco Pepe – dice -. Inoltre, rafforzeremo l’idea del chilometro zero per il ristorante gastronomico dotandoci di un orto, mentre potenzieremo l’offerta di water sports al Cone Club. Fra gli sport, inoltre, vorremmo inserire il pickleball, e naturalmente continueremo con le nostre Academy”.

Nel fare un bilancio della stagione appena conclusa, Spalluto sottolinea come proprio i servizi siano stati quelli che hanno dato maggiore soddisfazione dal punto di vista delle revenue. “Abbiamo raggiunto gli obiettivi di budget grazie alla vendita di servizi all’utenza esterna al resort – spiega -. E in questo siamo un passo avanti rispetto alle altre strutture, perché in Costa Smeralda c’è sempre stata una ricettività chiusa, nella quale l’accesso ai servizi è sempre stato riservato solo ai clienti”.

L’andamento della stagione è stato positivo, dice Spalluto, anche per il territorio. “La Costa Smeralda ha una nicchia di mercato altissimo spendente, che non è particolarmente condizionata dalle situazioni politiche o economiche globali. In più, oggi questi turisti vogliono scoprire anche il vero volto della Sardegna, l’anima sarda. La sfida diventa allora quella di legare l’offerta al territorio in maniera sempre più autentica”.