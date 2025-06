Sbarcano a Courmayeur i primi Apartments by Marriott Bonvoy in Europa, grazie alla collaborazione fra Marriott International e Castello Sgr. La struttura aprirà ufficialmente al pubblico a luglio 2025, mentre le prenotazioni sono già avviate. La gestione operativa, dalla promozione all’accoglienza, dalla manutenzione al customer care, è affidata a Halldis by Vita.

“Quello dei serviced apartment rappresenta un segmento in forte espansione, che affianca e integra quello dell’hospitality tradizionale – commenta Giampiero Schiavo, amministratore delegato e direttore generale di Castello Sgr –. La collaborazione con Marriott International è per noi un motivo di particolare soddisfazione e pone le premesse per un’opportunità di investimento dal grande potenziale nel mercato delle destinazioni turistiche più interessanti dell’arco alpino”.

Composta da 44 unità abitative di diversa metratura, dai monolocali ai pentalocali, Le Géant Apartments by Marriott Bonvoy offrirà un’esperienza residenziale di alto livello, arricchita da posti auto riservati, area wellness, palestra. Situata di fronte agli impianti di risalita, la struttura si rivolge a una clientela nazionale e internazionale, che include coppie, famiglie e professionisti alla ricerca di un soggiorno che combini l’indipendenza e la privacy di un appartamento con i servizi selezionati di un contesto alberghiero.

“Continuiamo a registrare un crescente interesse da parte dei viaggiatori per soluzioni abitative di fascia premium e luxury – dice Gianleo Bosticco, vice president – development, Southern Europe di Marriott International -. Apartments by Marriott Bonvoy si inserisce perfettamente in una destinazione come Courmayeur, capace di offrire attrattive durante tutto l’anno grazie ai suoi paesaggi mozzafiato, alle attività di livello internazionale e al suo fascino storico e culturale”.