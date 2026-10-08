A Ponte di Legno nasce un polo di ospitalità 5 stelle

L’ospitalità high level cerca nuovi spazi in Italia. Nasce così il progetto, che ha ottenuto i permessi di costruzione, del nuovo polo dedicato a ospitalità, benessere e food a Ponte di Legno, in Lombardia. Il progetto prevede un investimento privato superiore ai 100 milioni di euro, con l’obiettivo di valorizzare la posizione strategica dell'area della Val Camonica.

La proprietà è di Pietta Group, mentre la progettazione dell'intervento è stata affidata a Speri Società di Ingegneria e di Architettura S.p.A. La gestione sarà affidata ad AG Group di Roma, gruppo di comprovata expertise nell'ospitalità di alto livello

La nuova struttura comprenderà un hotel cinque stelle, il primo del territorio, e tre edifici a destinazione residenziale e prevederà 90 camere, di cui 15 suite, distribuite su quattro piani fuori terra e tre livelli seminterrati. Inclusa nell’intervento anche l’area dedicata al benessere, formata da SPA interna e area wellness e piscina per un totale di 5.500 metri quadrati.

Si prevedono tre ristoranti aperti al pubblico, uno dei quali direttamente accessibile dalle piste da sci, tre meeting room e un kids garden a beneficio della collettività.

La struttura si rivolgerà a una clientela internazionale di alto profilo e interpreterà il contesto alpino in chiave contemporanea, valorizzando al tempo stesso l’identità, la cultura, il paesaggio e i valori che caratterizzano Ponte di Legno e l’intera Val Camonica.

Il progetto prevede l'avvio del cantiere nei primi mesi del 2027, mentre l'inaugurazione dell'intero complesso è prevista per l'estate 2030.