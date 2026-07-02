Accor, Handwritten Collection arriva a quota 50 e aspira al raddoppio

Arriva a toccare quota 50 il ventaglio di strutture che fanno parte della Handwritten Collection, la collection di hotel dal carattere distintivo lanciata da Accor nel 2023. Le ultime new entry sono l’Hotel Rathauspark Wien - Handwritten Collection in Austria, l’Hotel Shanghai Hongqiao – Handwritten Collection in Cina e Château de Mazan - Handwritten Collection in Francia: tre indirizzi che contribuiscono, ciascuno con la propria voce, alla crescita di questa collezione di hotel unici nel loro genere.
“Handwritten Collection - spiega Jean-Yves Minet, Global Brand President, Midscale & Economy di Accor - celebra l’individualità nell’ospitalità e il potere della connessione umana. Raggiungere quota 50 hotel riflette un desiderio crescente di soggiorni personali, sinceri e plasmati da storie reali, oltre all’opportunità per gli hotel indipendenti di trovare casa all’interno di un brand collection globale, entrando in contatto con un pubblico internazionale di viaggiatori”.
Il brand è oggi presente in 20 Paesi e conta oltre 50 hotel in fase di sviluppo. Handwritten Collection riunisce indirizzi unici, in cui ogni dettaglio riflette la personalità dell’host e lo spirito del luogo. Ogni hotel è selezionato con cura, valorizzandone il carattere rispetto alla standardizzazione e il racconto rispetto all’uniformità.