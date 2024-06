Accordo storico fra LVMH e Accor per Orient Express

Grandi manovre nel mondo del turismo di lusso. È stato firmato oggi un accordo storico fra Accor e LVMH, società del lusso proprietaria, fra l’altro, del brand Belmond e del Venice-Simplon Orient Express destinato proprio al rilancio dell’iconico marchio Orient Express, acquisito nel 2022 da Accor.

Secondo i termini degli accordi firmati oggi, LVMH unirà le forze con Accor, attraverso un investimento strategico nel marchio Orient Express, nella società che gestirà nel futuro hotel e treni, e nell'entità che sarà proprietaria dei due velieri.

Dopo l’acquisizione da parte di Accor nel 2022, infatti, Orient Express sta sviluppando nuove iniziative per treni, hotel e velieri i cui standard rigorosi rifletteranno un posizionamento straordinario nel mondo dei viaggi. La rinascita di un treno storico e il varo del primo veliero Orient Express nel 2026 saranno i prossimi passi in questo rinnovato slancio. Parallelamente a questi lanci, Orient Express aprirà i suoi primi hotel a Roma e Venezia.

La prima nave è attualmente in costruzione a Chantiers de l’Atlantique, in Francia, e i due gruppi continueranno a cercare insieme un terzo partner per questa nuova impresa.

Contribuendo al rilancio di questo marchio iconico, LVMH aggiungerà la sua competenza unica in prodotti e servizi di alta qualità, come testimoniano in particolare, nel mondo dei viaggi, il treno Venice Simplon-Orient-Express e gli altri cinque treni anch'essi gestiti da Belmond in tutto il mondo.

“Orient Express incarna l’avventura e l’eleganza sin dalle sue origini – dice Bernard Arnault, presidente e ceo del Gruppo LVMH -. Il suo nome è entrato a far parte del nostro patrimonio culturale e resta fonte di ispirazione per i più grandi artisti. Orient Express incarna l'arte di vivere raffinata e l'audacia che anima ciascuna delle nostre Maison. Siamo lieti di collaborare con Accor per accelerare il rinnovamento di questa icona del viaggio. Ciascuno dei nostri gruppi porterà il meglio della propria esperienza per portare Orient Express all’apice dell’arte dell’ospitalità”.

Anche Sébastien Bazin, presidente e ceo del gruppo Accor, celebra la chiusura dell’accordo. “Orient Express è una leggenda sin dalla sua creazione 140 anni fa e con Orient Express Accor reinventa l'arte del viaggio e della scoperta – dice -. Con LVMH oggi apriamo un nuovo capitolo in questo entusiasmante viaggio, con l’ambizione di esplorare nuovi orizzonti e incarnare l’audacia e la passione creativa che guidano i nostri gruppi. Siamo lieti di avvalerci dell’esperienza di LVMH per continuare a spingere oltre i confini questa leggenda”.