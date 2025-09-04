L’Italia della moda piange il suo Re. È scomparso oggi, all’età di 91 anni, Giorgio Armani. A diffondere la notizia il suo Gruppo: “Con infinito cordoglio - si legge in una nota -, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore. Il signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni”.

Leggenda della fashion industry made in Italy, Re Giorgio da anni ha lasciato la sua impronta anche nell’hospitality con il progetto Armani Hotels & Resorst, lanciato in collaborazione con Emaar Properties.

Gli alberghi

Due gli indirizzi in portfolio: l’Armani Hotel Dubai, aperto nel 20210; e l’Armani Hotel Milano, aperto nel 2011. Indirizzi che declinano nell’hospitality lo stile inconfondibile Armani, a parire dai toni ‘greige’ degli arredi, in omaggio al colore creato proprio dallo stilista, a metà tra il grigio e il beige.

Recentemente, il signore della moda ha mosso i primi passi anche nelle residenze di lusso, siglando una partnership con Diriyah Company, per la realizzazione delle Armani Residences Diriyah, una collezione di 15 residenze extralusso nella nuova destinazione saudita.