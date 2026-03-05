Alaska e Asia per l’estate 2027 di Luminara, Ritz-Carlton Yacht Collection

Asia, Alaska e due traversate intercontinentali. È questo il piano di itinerari per l’estate 2027 di Luminara, il terzo yacht di Ritz-Carlton Yacht Collection. Da aprile a ottobre saranno 21 i viaggi in programma, la maggior parte dei quali diretti verso l’Alaska, dove si svolgerà quest’anno la stagione inaugurale della nuova nave.

Luminara tornerà nella regione nell’estate 2027 con una serie ampliata di itinerari tra Vancouver, nella Columbia Britannica, e Whittier, in Alaska, con ulteriori scali a Juneau. Alcune partenze attraverseranno il famoso Inside Passage, offrendo accesso a ghiacciai, coste boscose e una ricca fauna selvatica.

Quasi tutti i viaggi di otto notti o più includono una giornata sui ghiacciai, insieme a una crociera panoramica attraverso il fiordo di Tracy Arm.

Le dimensioni ridotte di Luminara consentono di visitare porti più piccoli e appartati in Alaska, come Wrangell e Klawock, dove le visite risultano tranquille e meno affollate.

Alcuni itinerari fanno scalo appunto anche a Wrangell durante la stagione degli orsi e la risalita dei salmoni, offrendo rare opportunità di avvistamento di animali selvatici.

Ogni viaggio riflette l'approccio al viaggio della Ritz-Carlton Yacht Collection, che unisce l'esplorazione immersiva al comfort della vita a bordo di un intimo yacht extra-lusso.

Gli ospiti possono immergersi ulteriormente nella destinazione attraverso programmi di arricchimento, una cucina di ispirazione regionale e momenti rigeneranti presso la Ritz-Carlton Spa. Un ampio programma di scoperta prevede esplorazioni guidate con esperti regionali e per ogni viaggio due relatori fra importanti naturalisti, esperti di conservazione, storici, scrittori, fotografi e voci culturali.

“La nostra stagione estiva 2027 a bordo di Luminara riflette la nostra continua attenzione all’esplorazione via mare e abbina viaggi più estesi in Alaska e nuovi porti di scalo in tutta l'Asia con il comfort di sistemazioni ultra-lusso e un servizio personalizzato - ha affermato Ernesto Fara, presidente e a.d. di The Ritz-Carlton Yacht Collection -. Questi nuovi viaggi sono stati attentamente progettati per invitare gli ospiti a scoprire e a entrare in contatto con entrambe le regioni, così diverse tra loro, in un modo che risulti armonioso e arricchente.”

Per quanto riguarda l’Asia, si prevedono nuovi porti e itinerari in tutta la regione. Seul debutta come nuovo porto e funge da porta d'accesso per viaggi all'insegna della bellezza costiera, del ricco patrimonio e delle vivaci tradizioni culinarie della Corea del Sud.

Anche Tianjin sarà introdotta come nuovo porto di scalo, e sarà porta d'accesso a Pechino, mentre il Giappone settentrionale debutterà come nuova regione per The Ritz-Carlton Yacht Collection, con scali inaugurali a Otaru e Akita.