Crolla la Cina, rallenta il Giappone, tengono gli Stati Uniti, vanno bene Spagna e Italia. È questo il quadro mondiale del settore del turismo di lusso, secondo il rapporto 2024 di Altagamma.

“Il primo problema di questa fetta di mercato è il crollo dell’Asia”, ha dichiarato Stefania Lazzaroni, direttrice generale di Altagamma. La Cina in questo è il primo responsabile. La crisi economica che sta vivendo, a cui si aggiunge la luxury shame, ovvero la politica del governo cinese di demonizzare il lusso e l’ostentazione, sta rallentando l’avanzata del gigante asiatico. Rispetto alle aspettative del 2023, infatti, la Cina non ha raggiunto neanche i 2/3 dei target previsti. In rallentamento anche il Giappone. Entrambi i Paesi cresceranno tra i 2 e 3% nel 2025, in una situazione di sostanziale stabilità.

Tengono invece gli Stati Uniti, favoriti da un’economia in buona salute e un’inflazione in calo. Inoltre, secondo alcuni analisti, l’effetto Trump potrebbe dare una nuova scossa positiva al mercato americano.