Secondo l’Altagamma Consensus 2027, si prevede una ripresa selettiva, con India (+6%) e Nord America (+5%) tra i mercati più dinamici, seguiti da Medio Oriente (+4,5%), Asia (+4%), Europa (+3%) e Cina (+1%).

Tra le categorie di prodotto, gioielleria (+6%) e cosmesi (+5%) guidano le previsioni di crescita. Per le imprese del settore è atteso un incremento dell'Ebitda del 5%, sostenuto dalla ripresa dei ricavi organici e dall'ottimizzazione dei costi.

Ospitalità, crociere, fine dining, wellness, longevity cambiano le abitudini dei consumatori e si moltiplicano le occasioni e le modalità di fruizione del lusso, che supera progressivamente la dimensione del possesso.