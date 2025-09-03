Aman debutta in Messico nel 2026 con Amanvari

Aprirà in Messico nel 2026 il nuovo resort firmato Aman. Situato ad East Cape in Baja California, Amanvari metterà a disposizione solo 18 camere oltre a una collezione di brandend residences, che porteranno il lifestyle del marchio per la prima volta nella destinazione. Il resort farà parte della comunità di Costa Palmas on the East Cape.

Il resort, posto in un contesto naturale che vede spiaggia, deserto e un estuario convergere nel medesimo punto, vuole valorizzare attraverso il lavoro di Elastic Architects il suo natural setting.

Le Casitas, soluzioni di ville di dimensioni contenute, sono poste in posizione elevata con vista sul Mare di Cortez e la Sierra de la Laguna. Le Aman Residence sono invece posizionate sulla sabbia della spiaggia.

Amanvari offrirà inoltre diversi ristoranti, con cucina dall’italiana alla giapponese, oltre ai sapori locali. La Aman spa rifletterà l’approccio del brand alla longevity con un’interpretazione contemporanea del temazcal.

Amanvari sarà la sesta proprietà nelle Americhe e nei Caraibi, andando ad affiancarsi allo sviluppo del brand nell’area, che comprenderà la nascita di Aman Beverly Hills, Aman Miami Beach e Amancaya a Bahamas.