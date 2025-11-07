Aman Group apre Janu Al Marjan Island a Ras Al Khaimah

Janu prosegue la sua crescita. Il marchio gemello di Aman è pronto a svelare una nuova proprietà a Ras Al Khaimah, il Janu Al Marjan Island, isola sulla quale il gruppo guidato da Vlad Doronin aprirà un hotel e delle residenze esclusive.

Situata su un insieme di isole che si estendono nel Golfo Persico, Janu Al Marjan Island offrirà una nuova prospettiva sulla vita costiera. Mentre Ras Al Khaimah si afferma come uno degli emirati più pittoreschi e in più rapida crescita degli Emirati Arabi Uniti, la destinazione offre un ambiente ideale per l'impegno di Janu verso l’intrattenimento, gli spazi di design e le connessioni. Progettato dallo studio di architettura SCDA Architects di Singapore, il resort è stato concepito come una vivace destinazione sul lungomare dove lifestyle e senso di comunità convergono.

“Ras Al Khaimah si sta rapidamente affermando come una delle destinazioni più affascinanti del Medio Oriente, il che la rende la sede ideale per la nostra prossima proprietà Janu – dice Vlad Doronin, presidente e ceo di Aman -. Janu Ras Al Marjan Island offrirà un ambiente vivace in cui persone con interessi simili potranno connettersi attraverso esperienze condivise, immergersi nella bellezza naturale della regione e abbracciare l’approccio vivace del marchio a una vita contemporanea e connessa”.

L’hotel metterà a disposizione 132 camere, mentre l'offerta del resort include un centro benessere Janu, un Mixology Bar, due ristoranti, un vivace locale notturno e un miniclub dedicato. La proprietà gode di un tratto di spiaggia privato, offrendo ai proprietari e agli ospiti un accesso diretto al mare, oltre a un Beach Club e una piscina. Adiacente all'hotel, una torre residenziale ospiterà le residenze Janu, con proprietà da una a cinque camere da letto, oltre a una selezione limitata di ville indipendenti. I proprietari godranno di pieno accesso ai servizi del resort.

La proprietà sarà facilmente raggiungibile dall'isola di Wynn Al Marjan e dal porto turistico.