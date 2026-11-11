Aman Group svela ATMA, nuovo brand active e longevity

Novità in casa Aman. Il gruppo lancia un nuovo brand dedicato al ‘performance living’, con programmi di benessere all’avanguardia e strutture sportive di alto livello. Si chiama ATMA ed è realizzato e sviluppato in esclusiva per il gruppo da Novak Djokovic come global partner.

Il nome, che in sanscrito significa “lo spirito” o “il vero sé“, si estenderà tra contesti urbani e remoti, con la prima destinazione, ATMA Miami, prevista in apertura nel 2031, che comprenderà un hotel, residenze di lusso e un esclusivo club privato per soci.

Grazie alla sua esperienza maturata in anni di competizioni ai massimi livelli, Djokovic guiderà i programmi del marchio dedicati a longevità, nutrizione, ovviamente tennis e benessere, ponendo le basi per la filosofia di ATMA. Direttamente collegato al lungomare di otto chilometri di Brickell Bay Drive, ATMA Miami si ergerà tra i grattacieli più alti della città, offrendo una vista mozzafiato sulla baia di Biscayne. L'accesso al porto turistico privato, adiacente alla proprietà, arricchisce ulteriormente l'esperienza, collegando residenti e ospiti al lungomare e alla vita sulla baia.

“Per quasi quattro decenni, Aman Group è stato il punto di riferimento per design eccezionale, privacy, servizio impareggiabile ed esperienze trasformative. ATMA si basa su questa eredità per creare un nuovo risveglio nell'ospitalità, che unisce benessere, prestazioni, relax longevità, design innovativo ed esperienze coinvolgenti – spiega il presidente e ceo Vlad Doronin -. La nomina di Novak Djokovic a global partner di ATMA, unita alla collaborazione per creare una nuova frontiera del benessere, rappresenta un’evoluzione significativa della nostra partnership. Con il lancio di ATMA Miami, prima espressione della visione del brand, daremo vita a una destinazione che incarna l’energia della città, ponendosi all’avanguardia nel futuro del cosiddetto “performance living” – uno stile di vita orientato al massimo potenziale”.

Progettata da SHoP Architects, l’edificio si configurerà come una torre con balconi curvi e vetrate a tutta altezza. Gli interni, curati dallo Studio Paolo Ferrari, bilanciano forme naturali con precisione ingegneristica, un design biomorfico in cui gli arredi si adattano naturalmente alla forma umana e l'atmosfera si regola al ritmo circadiano di residenti e ospiti. Il polo avrà una spa e un centro benessere di circa 11.150 metri quadrati che si preannunciano come uno dei più grandi del suo genere a Miami. La struttura inoltre include un club di sport con racchette completo con campi da tennis, padel e altri sport al coperto e un ampio centro fitness dotato di tecnologie all'avanguardia, studi per allenamenti di gruppo e individuali ad alta intensità, laboratori di mobilità e condizionamento fisico, un centro medico benessere e spazi dedicati al recupero. E ancora una gamma di concept di benessere ottimizzati per la nutrizione e ristoranti esclusivi, oltre a bar con musica dal vivo e spazi energizzanti per spettacoli ed eventi.

Le residenze a marchio ATMA saranno composte da una a più di cinque camere da letto e gli attici, situati in cima alla torre di circa 32 metri avranno sei camere da letto.

“Nel corso della mia carriera ho imparato che le prestazioni di alto livello si fondano sull’equilibrio: allenamento, recupero, alimentazione e benessere mentale lavorano in sinergia per favorire la longevità e un’eccellenza costante. Sono entusiasta di proseguire il mio rapporto con Aman Group contribuendo ad ATMA, un brand che rispecchia profondamente la mia filosofia” aggiunge Novak Djokovic.