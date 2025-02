Aman Nai Lert, il nuovo santuario urbano ad aprile a Bangkok

Arriva un nuovo ‘santuario urbano’ per il gruppo Aman. Dopo il successo di Aman New York, il gruppo aprirà il prossimo 2 aprile il nuovo Aman Nai Lert a Bangkok. Immerso negli ampi giardini tropicali di Nai Lert Park, la struttura comprende un hotel Aman da 52 suite un ampio Aman Wellness, un ristorante Omakase, un ristorante Teppanyaki e un Jazz bar, oltre ad Arva, il suo esclusivo concept di ristorazione italiana. Inoltre, sono presenti 39 residenze a marchio Aman, situate dall'11° al 36° piano, che offrono ai proprietari e agli ospiti lo stile di vita Aman per eccellenza.

“L’imminente apertura di Aman Nai Lert Bangkok segna un’altra pietra miliare nella visione strategica a lungo termine per Aman Group, che vuole portare l'esperienza Aman nelle migliori destinazioni del mondo, sia urbane che remote - ha commentato Vlad Doronin, presidente, ceo e proprietario di Aman Group -. È stata un'esperienza eccellente lavorare in collaborazione con la famiglia Nai Lert, proprietaria e custode di Nai Lert Park. Aman Nai Lert sarà la nostra terza destinazione urbana globale e il nostro 25° hotel in Asia, il che lo rende un collegamento strategico per i viaggi in altre destinazioni Aman nella regione”.

Progettato da Jean-Michel Gathy di Denniston, Aman Nai Lert Bangkok vede una combinazione fra il design distintivo del marchio e le influenze tradizionali thailandesi per creare un collegamento con il patrimonio locale. All'interno di questo concetto generale, il design attinge al ricco arazzo di influenze della Nai Lert Park Heritage Home, nonché all'energia della città di Bangkok, per creare un santuario urbano contemporaneo in mezzo all'oasi privata di otto acri del Nai Lert Park.