Aman sbarca alle Bahamas con Amancaya

Aman sbarca alle Bahamas. Il gruppo ha infatti annunciato la nascita di una nuova proprietà, Amancaya, che sarà situata sulle isole Exuma, in particolare su due cay privati particolarmente appartati.

La proprietà, che sarà la prima per Aman alle Bahamas, comprenderà 36 camere pavillion e una piccola selezione di residenze brandizzate Aman. Concepita come una proprietà ultra-lusso a bassa densità abitativa, la struttura sarà realizzata in collaborazione con l'investitrice, filantropa e sportiva svizzera Dona Bertarelli e metterà a disposizione degli ospiti un porto turistico, un beach club, l'Aman Spa e una serie di ristoranti nelle due isole.

“L’arrivo di Aman alle Bahamas rappresenta un traguardo significativo per il nostro marchio, che ha già ottenuto un notevole successo nei Caraibi – dice Vlad Doronin, presidente e ceo del gruppo -. Essendo una delle località più ambite della destinazione, gli ospiti di Aman ci hanno richiesto a lungo una struttura nel Paese. Grazie alla collaborazione con Dona Bertarelli, abbiamo trovato un ambiente ineguagliabile per l'esclusività e la bellezza naturale, e sono lieto di introdurre lo stile di vita Aman alle Bahamas”.

L'aggiunta di Amancaya amplia la presenza di Aman nei Caraibi, unendosi alle proprietà esistenti Amanera a Rio San Juan, nella Repubblica Dominicana, e Amanyara a Providenciales, Turks e Caicos.