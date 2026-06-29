Amawaterways, i primi dettagli della nuova AmaRudi

AmaWaterways ha svelato i primi dettagli e rendering di AmaRudi, la sua seconda nave fluviale a doppia larghezza, il cui debutto sul Danubio è previsto per la primavera del 2027.

Basandosi sul design innovativo di AmaMagna, che ha ridefinito gli standard delle crociere fluviali al momento del suo varo nel 2019, AmaRudi si affiancherà alla sua gemella come la più grande nave da crociera fluviale d'Europa. Progettata per ospitare solo 196 passeggeri in 98 cabine e suite, la nuova nave offrirà una grande quantità di spazio personale, diversi ristoranti, ampi spazi benessere e aree comuni dal design ricercato, ispirate alle destinazioni lungo il Danubio.

AmaRudi è la prima nave nella storia della compagnia a portare il nome di un uomo, in onore del co-fondatore Rudi Schreiner, la cui visione pionieristica ha contribuito a plasmare il moderno settore delle crociere fluviali. “AmaMagna ha cambiato la percezione dei viaggiatori riguardo alle possibilità offerte dalle navi da crociera fluviali - ha dichiarato Rudi Schreiner, co-fondatore e presidente di AmaWaterways -. Sapevamo che sarebbe arrivato il momento giusto per rivisitare questo concetto e, con la continua crescita delle crociere fluviali, quel momento è arrivato. Sempre più viaggiatori passano dalle crociere oceaniche a quelle fluviali e molti sono alla ricerca di spazio e possibilità di scelta.”

Il concept di design di AmaRudi fonde eleganza contemporanea, comfort e riferimenti storici ispirati alle città e alle culture che si trovano lungo il Danubio. Pur basandosi sull'ampio design a doppia larghezza introdotto per la prima volta con AmaMagna, la nave presenterà diverse nuove caratteristiche ed esperienze per gli ospiti.

La ristorazione sarà il cuore dell'esperienza AmaRudi, con diverse opzioni che spaziano dal Journey's Restaurant e dal ristorante di specialità The Chef's Table, fino alle esperienze culinarie all'aperto e all'intimo Rudi's Wine Bar, un accogliente luogo di ritrovo ispirato dalla passione di Schreiner per il vino e la cultura europea. Gli ospiti avranno accesso a un'ampia area benessere con sale per massaggi, servizi di parrucchiere ed estetica, un centro fitness all'avanguardia e spazi dedicati al relax. Guidati dagli istruttori specializzati di AmaWaterways, gli ospiti potranno partecipare a corsi di fitness e programmi benessere sia a bordo che a terra. Il ponte sole ospiterà anche un campo da pickleball regolamentare, offrendo ulteriori opportunità per mantenersi attivi godendosi il panorama lungo il Danubio.

Intrattenimento

AmaRudi introdurrà un concetto di intrattenimento completamente nuovo, creato in esclusiva per la nave. Concepito come un vivace centro di aggregazione sociale, questo spazio versatile comprenderà un cinema, un karaoke, un biliardo e un jukebox, mentre un accurato isolamento acustico garantirà il comfort degli ospiti in tutta la nave. Come per tutte le nuove navi AmaWaterways, la sostenibilità giocherà un ruolo importante nella progettazione e nella gestione di AmaRudi. La nave sarà dotata di motori Stage V avanzati, pannelli solari, connessione alla rete elettrica di terra, pali di ormeggio e materiali di costruzione leggeri progettati per migliorare l'efficienza e ridurre l'impatto ambientale durante la navigazione sui corsi d'acqua europei.

“AmaRudi riflette la nostra fiducia nel futuro delle crociere fluviali e il nostro costante impegno per l’innovazione - ha dichiarato Catherine Powell, ceo di AmaWaterways -. Fin dal varo di AmaMagna, viaggiatori e consulenti di viaggio ci hanno chiesto se avremmo mai costruito un'altra nave simile. Con AmaRudi, portiamo questo concetto ancora oltre. C'è un'enorme opportunità di continuare a spingere i confini di ciò che una nave da crociera fluviale può essere, preservando al contempo il servizio eccezionale e l’esperienza intima che hanno contraddistinto la nostra compagnia per oltre due decenni.”