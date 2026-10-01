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AmaWaterways presenta la nuova AmaMaya sul Mekong

AmaWaterways presenta la nuova AmaMaya sul Mekong

AmaWaterways ha dato una prima anticipazione di AmaMaya, la sua nuova nave sul fiume Mekong. Al debutto nel gennaio 2027, la nave, che può accomodare 120 ospiti in 60 cabine, è stata progettata omaggiando il patrimonio culturale dell'Indocina. AmaMaya opererà gli itinerari “Charms of the Mekong” e “Riches of the Mekong” di AmaWaterways, attraverso i paesaggi di Vietnam e Cambogia.

Gli ospiti avranno a disposizione due ristoranti, con menu ispirati ai sapori del Sud-est asiatico e con possibilità di soddisfare esigenze alimentari vegetariane, vegane, senza glutine e di altro tipo. AmaMaya sarà inoltre dotata di una sala fitness, una piscina sul sun deck e tre sale massaggi. Un “wellness host” dedicato guiderà attività di fitness e mindfulness durante la crociera, offrendo agli ospiti l'opportunità di combinare l'esplorazione con il relax.

Gli itinerari sul Mekong

AmaMaya opererà gli itinerari di 7 notti “Charms of the Mekong” e “Riches of the Mekong” di AmaWaterways. Le esperienze incluse avvicinano gli ospiti alle comunità locali e alla vita quotidiana, con visite ai laboratori di produzione della seta e di lavorazione del rattan e ai mercati locali. Tra le tappe, la vivace Phnom Penh, l'antica capitale reale di Oudong, Tan Chau in Vietnam, la foresta e riserva di Tra Su, nel Delta del Mekong.

Gli ospiti che scelgono “Charms of the Mekong” potranno prolungare il viaggio con un soggiorno di tre notti a Bangkok, mentre “Riches of the Mekong” offre la possibilità di scegliere tra un'estensione di tre notti a Bangkok o di quattro notti nel Vietnam centrale.

AmaWaterways presenta la nuova AmaMaya sul Mekong

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