Per l'estate 2026 Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel riapre il suo rooftop SEEN by Olivier e rafforza il posizionamento della struttura come indirizzo di riferimento dell'hôtellerie di lusso romana. Affacciata sui tetti della Capitale, la terrazza amplia l'offerta. Della strategia e dell'evoluzione del mercato parla il general manager Francesco Mennella.

Roma vive una forte crescita dell'offerta luxury. Come si distingue oggi Anantara Palazzo Naiadi?

“L’arrivo di nuovi hotel di lusso conferma il ruolo internazionale di Roma. La città compete con destinazioni come Londra, Parigi e Dubai grazie alla qualità dell'esperienza proposta. Anantara Palazzo Naiadi si differenzia perché racconta la destinazione attraverso la sua storia, dalle Terme di Diocleziano alla posizione su Piazza della Repubblica. I mercati principali restano Stati Uniti, Regno Unito, Medio Oriente ed Europa continentale, ma registriamo un cambiamento significativo: Roma è sempre più la meta finale del viaggio, con soggiorni più lunghi e una clientela di fascia alta”.

Come sta cambiando il viaggiatore luxury?

“Oggi il lusso coincide con autenticità, personalizzazione e accesso a esperienze esclusive. Gli ospiti desiderano conoscere la città da prospettive privilegiate, incontrarne i protagonisti e vivere momenti che lascino un ricordo. La nostra filosofia punta proprio a creare un legame emotivo con la destinazione”.

Quale ruolo hanno eventi e trade?

“Manifestazioni come Anantara Concorso Roma attraggono una clientela internazionale premium e rafforzano il posizionamento della città. La clientela italiana resta strategica e il trade assume un valore crescente. Le agenzie costruiscono esperienze su misura, integrando cultura, lifestyle, wellness e gastronomia. L’hotel prosegue inoltre il percorso di rinnovamento con interventi continui, studiati per valorizzare il patrimonio storico introducendo servizi e comfort richiesti dal viaggiatore contemporaneo”.