Apre a fine anno il Collegio alle Querce, Auberge Resort Collection

Aprirà a fine anno il Collegio alla Querce, nuova e attesissima proprietà fiorentina di Auberge Resorts Collection, che segna un nuovo passo nell’espansione europea del brand.

Il Collegio alla Querce sarà la terza proprietà europea del marchio alberghiero, unendosi al castello del XIII secolo, il Domaine des Etangs, in Francia, all'Auberge Resorts Collection nella regione della Charente, sempre in Francia e al Grace Hotel, Auberge Resorts Collection, resort boutique sulla scogliera di Santorini, in Grecia.

Auberge Resorts Collection ha trasformato il Collegio alle Querce in un lussuoso hotel con 66 camere, 16 suite e un parco. Imperdibile la Suite Quercia di 2.300 mq con piscina sul tetto. Inoltre, il resort è dotato di cappella e teatro originali, una sala con giardino d'inverno, un bar e due ristoranti. Circondati da antichi cipressi e imponenti querce, i terreni del resort vantano anche il giardino barocco e i giardini della terrazza su più livelli, che ospitano la piscina del resort, un prato per eventi e il ristorante con giardino.

Come direttore generale è stato scelto Francesco Ascani, con una lunga esperienza nell'ospitalità di lusso, dall’Hotel de Russie di Rocco Forte a Roma, a Villa Agrippina Gran Melia Hotel sempre a Roma al Chia Laguna Resort in Sardegna.