Apre a Forte dei Marmi il Principessa Autograph Collection

Si definisce come un’interpretazione contemporanea dello slow living della Versilia il Principessa Forte dei Marmi, che apre le sue porte proprio di fronte alla Capannina e porta l’anima di Autograph Collection Hotels di Marriott nell’iconica località di vacanza toscana. Con sole 36 camere e suite dotate di ampie terrazze esterne, la struttura invita gli ospiti ad abbracciare il ritmo lento che da sempre definisce le estati al Forte. Al centro della proprietà si trova MARIAS restaurant, guidato dallo chef Jason Atherton, la cui visione culinaria unisce influenze globali alla stagionalità dei prodotti toscani, affiancato dall’ executive chef italiano Giorgio Cicero. Il ristorante si configura come un vero e proprio social hub, aperto sia agli ospiti dell’hotel sia alla comunità locale.

L’identità architettonica dell’hotel rappresenta uno dei suoi elementi più distintivi. Progettato con linee fluide e scultoree ispirate alla silhouette di uno yacht in movimento verso il mare, l’edificio instaura un dialogo continuo tra gli spazi interni e il paesaggio circostante, mettendo in relazione la costa e le Alpi Apuane. “Principessa Forte dei Marmi, Autograph Collection rappresenta una nuova espressione di Forte dei Marmi - afferma la general manager Laura Zanoli -. Con un’attitudine regale ma anche fresca, come suggerisce il suo stesso nome, la struttura unisce lo spirito globale di Autograph Collection Hotels all’autenticità culturale della Versilia, invitando gli ospiti a scoprire la Riviera in un modo più personale, intimo e guidato dal design.”