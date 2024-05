Apre a Mykonos Anandes Hotel, nuovo indirizzo di lusso. Le immagini

Aprirà il prossimo 16 giugno Anandes Hotel, new entry luxury sull’isola di Mykonos.

L’hotel di 42 camere e suite è collocato su un collina che domina la chora dell’isola, e permette quindi di avere privacy e tranquillità pur essendo vicini alla vibrante energia del centro principale di Mykonos, offrendo nel contempo viste sul mare e sul tramonto.

Progettata dallo Studio Bonarchi, la struttura fonde elementi tradizionali con un design d'avanguardia, creando spazi radiosi decorati con arredi unici e illuminazione scultorea. L'hotel presenta, inoltre, opere d'arte personalizzate di artisti tra cui Richard Serra e Thomas Houseago, ognuna delle quali completa la sofisticata estetica delle Cicladi.

Le camere dell'Anandes sono suddivise in sei categorie che vanno dalla Executive Sea View Suite alla Royal Sea View Suite con Infinity Pool. Ogni camera dispone di prodotti Bang & Olufsen, biancheria da letto personalizzata, accappatoi, pantofole e prodotti da bagno di Frederic Malle.

All’interno dell’hotel aprirà La Petite Maison, ristorante ispirato alla Costa Azzurra del gruppo di Nicolas Budzynski, che con il locale di Mykonos arriva alla sua decima insegna internazionale.

Una Spa con trattamenti con prodotti Ariadne Athens, una palestra aperta 24 ore su 24 sale hammam e sauna completano l’offerta.

“Mykonos ha sempre avuto un posto speciale nei nostri cuori, avendo frequentato l'isola per oltre 30 anni, quindi siamo entusiasti di portare qui questa oasi speciale – dice Il proprietario dell'Anandes Hotel, Karim El Chiaty -. Anandes è una lettera d'amore alla Mykonos vintage: un omaggio all'eleganza greca senza tempo e al fascino che ha reso famosa l'isola fin dall'inizio. Abbiamo la fortuna di essere situati in un punto panoramico della città che offre incredibili viste del tramonto sull'isola e sul Mar Egeo pur essendo in prossimità della vibrante energia della città di Mykonos - una rarità sull'isola che sicuramente affascinerà visitatori.”