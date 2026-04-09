Apre Il Monteleone, boutique hotel in Umbria con cinema all’aperto

Per chi non ha mai provato le sensazioni di un cinema all’aperto o vuole vivere un momento amarcord, oggi apre nelle campagne fra Umbria e Toscana un nuovo boutique hotel, Il Monteleone , che prende il nome da Monteleone di Orvieto , uno dei borghi del centro Italia. E, nella sua offerta estiva, compare un prodotto nostalgia: il cinema all’aperto nella corte interna una volta a settimana, accompagnato dagli immancabili popcorn, snack e bevande.

Buio. Il tepore del giorno assolato sale dal selciato e dalle pelli di chi tutto il giorno si è goduto il sole ed ora è seduto davanti a uno schermo bianco. Bambini che scorrazzano fra le sedie. Ronzio di un proiettore: silenzio, inizia il film.

Il Monteleone è un gioiellino da sole 17 camere nato in una dimora ottocentesca restaurata che preserva il patrimonio architettonico dell'originaria residenza rurale. Oltre alle camere e suite, gli ospiti possono usufruire della piscina all'aperto dell'hotel, godendo di una vista panoramica mozzafiato sulle colline umbre, rilassarsi nella spa all'aperto o allenarsi nella palestra completamente attrezzata.

Quattro suite sono state realizzate in collaborazione con lo studio di architettura e design romano STUDIOTAMAT: ciascuna è concepita come un intimo micro-ambiente che bilancia artigianalità, proporzioni e risonanza emotiva, creando una collezione di spazi sereni, tattili e di un lusso discreto.

Sei delle 17 camere del Monteleone sono dotate di un giardino privato con lettini prendisole e un tavolo per spuntini e aperitivi all'aperto, mentre la Signature Suite include una zona relax dedicata con vasca da bagno indipendente. Ognuna con la sua storia unica, le camere sono state progettate per infondere calma e un senso di benessere.

E proprio sul benessere si incentra una parte del soggiorno: non è una questione di performance, ma di presenza. Il Monteleone invita gli ospiti a vivere un ritmo più lento e a riconnettersi con se stessi attraverso piaceri semplici come un caffè mattutino con vista sulle colline, passeggiate tra gli ulivi, un aperitivo al tramonto e momenti immersivi nella campagna, scanditi dal ritmo delle stagioni. Una spa all'aperto mette a disposizione sauna e jacuzzi e un percorso sensoriale a piedi nudi, composto da elementi naturali e materici, progettato per stimolare la circolazione e favorire il radicamento.

Una sala fitness attrezzata con macchinari Technogym permette agli ospiti di mantenere i propri rituali di allenamento godendo del panorama e della tranquillità del luogo.

Per quanto riguarda il food, il Bistrot del Monteleone offrirà una selezione di taglieri e piatti realizzati con ingredienti provenienti da aziende agricole e vigneti locali che condividono il suo impegno per la sostenibilità, la provenienza e la qualità. Aperto dalle 11 fino all'aperitivo, il Bistrot servirà anche una varietà di “piattini”, piccoli piatti da gustare durante tutta la giornata, disponibili anche su ordinazione direttamente in suite. Attivo stagionalmente nei mesi estivi, il Pool Bar dell'hotel sarà aperto tutti i giorni e servirà bevande e snack leggeri mentre a partire dall’autunno il Bistrot introdurre un servizio di cena dedicato, con un menù di classici stagionali locali, basato su semplicità e qualità.

Nella programmazione estiva, oltre al cinema all’aperto, sarà anche disponibile una serie di eventi conviviali gastronomici.