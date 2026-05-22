Apre la Tiara di Cervo, Alfonso Dolce e Aldo Melpignano raccontano la Sardegna

Dopo un soft opening la scorsa estate, debutta ufficialmente questo mese La Tiara di Cervo, un hotel di 26 grand suite immerse nel verde sulla collina che sorge sopra Marina di Porto Cervo in Sardegna.

La Tiara di cervo nasce dall’ispirazione di Alfonso Dolce, amministratore delegato di Dolce & Gabbana, come un’interpretazione personale della Sardegna: la nuova proposta è costruita attorno alla privacy, al silenzio e a un rapporto più profondo con il paesaggio.

Nel dare vita a questo nuovo racconto di Porto Cervo, Dolce ha incontrato la filosofia di Aldo Melpignano di Egnazia Ospitalità Italiana, la cui filosofia improntata alla valorizzazione del territorio ha contribuito a ridefinire l’ospitalità italiana contemporanea.

Da questo incontro nasce la nuova struttura, firmata dall’architetto GianMaria Torno e TornoTeam che hanno scelto una totale integrazione con il paesaggio. “Nella mia visione, il vero lusso risiede lì dove la natura resta intatta e il mondo si fa silenzioso – dice Alfonso Dolce -. Abbiamo immaginato questo rifugio non per stupire, ma per immergerci nella natura, nella privacy, in un’ospitalità che sussurra anziché gridare e in un lusso senza compromessi che si rivela solo a chi lo cerca davvero.”

Con un approccio all’ospitalità volutamente misurato, le 26 grand suites introducono un modo raro di vivere Porto Cervo: ampio, privato, essenziale nella sua eleganza. Da una a tre camere da letto, ogni suite offre grandi spazi abitativi, terrazze affacciate sul mare e un modo naturale di abitare. Ogni ambiente è pensato nei dettagli e arricchito da prodotti di artigiani e produttori sardi, seguendo un ritmo di vita intuitivo, personale e mai forzato. Nel punto più alto della proprietà, la Penthouse sublima questa visione nella sua espressione più completa: 715 metri quadri tra interni ed esterni, rooftop panoramico, cucina outdoor, solarium e hot tub con la vista più ampia su Porto Cervo.

“Ciò che ci ha conquistati di La Tiara non è stata solo la sua bellezza, ma anche la sua genuinità - aggiunge Melpignano -. Alfonso ha creato qualcosa di profondamente personale: un’immagine della Sardegna che sembra vissuta, non costruita. Il nostro compito è semplicemente custodirla e permettere agli ospiti di viverla in modo naturale, libero ed estremamente personale.”

Al centro della proprietà, due piscine panoramiche emergono dalla montagna, sospese tra la roccia e il mare. Fitness area, piscine e uno spazio dedicato ai bambini permettono a ogni ospite di vivere il soggiorno secondo il proprio ritmo. I trattamenti benessere nella propria grand suite vengono organizzati con facilità attraverso i local advisers. Al pool bar, piatti leggeri accompagnano la giornata dalla colazione alla sera. Per vivere invece la Sardegna più autentica in tavola, gli ospiti vengono accompagnati da Lu Pisantinu, istituzione di Porto Cervo da oltre quarant’anni. Anche il mare entra naturalmente nella vita quotidiana: postazioni riservate a Cala Granu, raggiungibile in pochi minuti dalla proprietà, garantiscono una posizione privilegiata per godere delle acque più limpide della Costa Smeralda.