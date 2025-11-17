Aprirà a marzo 2026 The Lake Como Edition

Edition approda sul lago di Como. Il brand parte del portfolio di Marriott Bonvoy aprirà il prossimo marzo The Lake Como Edition, a Cadenabbia.

La struttura disporrà di 148 camere, tra cui 25 suite e 2 penthouse. Gli ambienti uniranno all’eleganza italiana il design moderno, grazie all’impronta dei direttori creativi di Edition, Kirstin Bailey e Paul Haslhofer, e dello studio Neri&Hu.

L’offerta gastronomica sarà guidata dallo chef Mauro Colagreco, tre stelle Michelin.

Completeranno l’esperienza la Longevity Spa, dedicata al benessere e al biohacking, che combinerà le più recenti scoperte scientifiche anti-età con rituali olistici e trattamenti rigenerativi avanzati; e una piscina galleggiante sul lago, con ristorante, lounge bar e cabanas, pensata per coniugare relax e socialità.