Sviluppare la Advanced Air Mobility (Aam) e la Urban Air Mobility (Uam) in Arabia Saudita. Questo l’obiettivo della partnership siglata da UrbanV, gestore italiano di network di vertiporti, e Cluster2, operatore aeroportuale che gestisce 22 scali in Arabia Saudita.

Le due aziende collaboreranno per supportare e sviluppare l’ecosistema della Mobilità Aerea Avanzata nel network aeroportuale di Cluster2, in vista di voli commerciali in Arabia Saudita. Condurranno inoltre studi di fattibilità per implementare soluzioni Aam negli aeroporti gestiti da Cluster2 Airports e UrbanV fornirà programmi di formazione e conoscenze tecniche e collaborerà con le parti interessate.

Programmi pilota

Nella fase iniziale le società avvieranno dei programmi pilota per l’introduzione di servizi dei velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL- electric vertical take-off and landing) per applicazioni mirate, tra cui emergenze mediche, trasporto Vip e logistica merci. Tali programmi fungeranno da prove di fattibilità per valutare l’integrazione operativa dell’Aam in situazioni reali.

Nel sottolineare l’importanza della partnership Carlo Tursi, ceo di UrbanV, aggiunge: “Come UrbanV abbiamo l’obiettivo di migliorare la vita delle persone offrendo un’alternativa veloce, efficiente, sicura ed ecologica alle soluzioni di trasporto già esistenti per il trasporto aereo di merci e persone su distanze brevi. Aspiriamo - sostiene - a diventare un importante operatore mondiale di network di vertiporti e saremo pionieri globali nella definizione delle prime rotte di mobilità aerea avanzata a livello mondiale”.

Entrambe le società hanno aderito alla Vision 2030 dell’Arabia Saudita e ai suoi più ampi obiettivi di sostenibilità, tra cui l’uso di veicoli eVTOL a emissioni zero e la progettazione di vertiporti ecosostenibili.