Nasce da una collaborazione con il campione di tennis Rafael Nadal il primo progetto residenziale spagnolo del Gruppo Armani: l’Armani Residences Marbella. Un asset frutto della partnership tra il gruppo, Sierra Blanca Estates - sviluppatore esperto sulla Costa del Sol - e Palya Invest, guidata appunto da Rafael Nadal e Abel Matutes.

Come spiega Ansa il complesso di 33 unità residenziali, la cui edificazione inizierà a giugno, sorgerà all’interno di una proprietà privata del Miglio d’Oro, il tratto che collega la città di Marbella con Puerto Banús. La strategia di commercializzazione sarà graduale, con una prima tranche di 12 abitazioni in vendita nella fase iniziale, la cui consegna è prevista nel 2028.

“Questo progetto per me ha un significato molto speciale - ha detto Rafael Nadal - per l’opportunità di collaborare nuovamente con il Gruppo Armani, un marchio che ammiro profondamente e con cui ho avuto la possibilità di lavorare all’inizio della mia carriera professionale”. Numerosi i servizi esclusivi, tra cui una spa, una palestra, un club privato e un servizio di concierge 24 ore su 24.