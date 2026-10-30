Cura, human touch e personalizzazione, coniugati con il dna di TTG che ha la capacità di mettere in relazione i giusti interlocutori per favorire il business. Sono questi gli ingredienti che, secondo Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division Italian Exhibition Group, hanno dato vita al successo della prima edizione di AURA – The Luxury Travel Event, che si è conclusa ieri a Firenze.

“Quello che ci distingue è ancora una volta la capacità di ascoltare il mercato – dice Armiri -: proponiamo un modello di business efficace e concreto, a cui aggiungiamo la cura per il dettaglio e la capacità di individuare i giusti interlocutori”.

Bilancio positivo

Il bilancio di questa prima edizione, secondo Armiri, è quindi positivo: “Abbiamo registrato la soddisfazione del mercato fin dalla prima serata. Questo debutto pone le basi per fare di AURA la casa del luxury travel in Italia, un punto di riferimento per le imprese dell’ospitalità di eccellenza e i professionisti internazionali del settore”.

I numeri le danno ragione: 3.100 sono stati gli incontri di business realizzati in due giornate dai 100 seller e 100 buyer internazionali.

La casa del turismo di lusso italiano

AURA ha interpretato e dato voce alla ricchezza del turismo di lusso italiano, valorizzando sia le destinazioni più note sia le eccellenze meno conosciute e mettendole in relazione con i protagonisti della domanda mondiale di alta gamma. Una vocazione che ne definisce l’identità: essere, appunto, la casa del luxury travel italiano, un appuntamento in cui la qualità dell’ospitalità si traduce in relazioni commerciali e nuove opportunità di sviluppo per le imprese.

Il mercato, d’altro canto, chiede occasioni di incontro qualificate, come conferma l’Osservatorio Hospitality & Real Estate di Deloitte, presentato in anteprima ad AURA. Secondo l’indagine, il 70% degli operatori intervistati riconosce l’utilità degli eventi b2b specializzati nel luxury: per il 37% sono utili, mentre per il 33% sono molto utili. AURA nasce proprio per rispondere a questa domanda, con un appuntamento internazionale che mette in relazione seller e buyer di tutto il mondo, favorendo nuove opportunità di business nel settore del luxury travel.