Arsenale apre le pre-reservation per ‘Dream of the Desert’

“Gli accordi siglati con la Saudi Tourism Authority e il Tourism Development Fund - ha aggiunto - rafforzano ulteriormente questa visione, ponendo le basi per una collaborazione di lungo periodo tra Italia e Arabia Saudita nel segno dell’innovazione, della cultura e della valorizzazione dei territori”.

“Con Dream of the Desert - ha dichiarato Paolo Barletta , ceo di Arsenale -, il primo treno ultra-lusso Made in Italy in Arabia Saudita, che percorre circa 1.300 chilometri attraverso ‘the unbeaten path’ da Riyadh verso il Nord del Paese, confermiamo l’impegno concreto delle imprese italiane nel promuovere un modello d’eccellenza basato su artigianalità, design e ospitalità d’élite”.

Ad annunciarlo la stessa Arsenale Spa in occasione di Tourise , evento internazionale dedicato al turismo di lusso, dove ha siglato due Memorandum of Understanding con i principali enti sauditi del settore. Gli accordi firmati con il Tourism Development Fund (TDF) e con la Saudi Tourism Authority (STA) definiscono una collaborazione strategica per il finanziamento, la promozione e la distribuzione globale del progetto ‘Dream of the Desert’, il primo progetto internazionale di Arsenale, oltre alle partnership avviate in Uzbekistan, Egitto e negli Emirati Arabi Uniti e l’acquisizione di Golden Eagle.

Sono ufficialmente aperte le pre-reservation di ‘ Dream of the Desert ’, il primo treno ultra-lusso Made in Italy di Arsenale Spa che viaggerà in Arabia Saudita a partire dalla fine del 2026 . Le pre-reservation saranno disponibili a partire da oggi su www.dreamofthedesert.com.

Gli itinerari

Cinque gli itinerari tematici, il primo dei quali è ‘The Northern Sands’, un viaggio di tre giorni da Riyadh ad Al Jouf tra le antiche fortezze di Marid Castle, le incisioni rupestri di Jubbah Rocks e un’esperienza immersiva nel deserto sotto le stelle. ‘A Taste of AlUla’, invece, si snoda da Riyadh ad AlUla toccando le fortezze di Al Jouf e le incisioni rupestri di Jubbah e include un esclusivo campo nel deserto sotto le stelle. Il percorso culmina ad AlUla, con esperienze su misura curate da “Dream of the Desert”, in collaborazione con AlUla Destination.

‘Whispers of Jubbah’ è un’avventura di due giorni dedicata alla scoperta delle incisioni preistoriche di Jubbah e alla visita di Diriyah, mentre ‘Ramadan Nights’ è un’esperienza esclusiva durante il mese sacro del Ramadan. ‘Summer Mirage’, infine, è un viaggio estivo di due giorni da e per Riyadh, pensato per vivere il fascino del deserto nella stagione estiva, con eventi tematici e cucina gourmet.

Costruito interamente in Italia, il treno è composto da 14 carrozze e ospita 31 suite e 2 suite reali per un totale di 66 passeggeri. Gli interni, firmati dall’architetta Aline Asmar d’Amman e dal suo studio Culture in Architecture, uniscono la tradizione del design e dell’artigianato italiani all’autenticità dell’ospitalità saudita, trasformando il viaggio in un’esperienza culturale ed estetica senza precedenti