Nuovi progetti alle Maldive, una amplissima pipeline in India e, a sorpresa, lo sbarco in Europa alla volta del Piemonte, con Borgo Monchiero, nella provincia di Cuneo.

Una crescita velocissima quella di Atmosphere Core, società di ospitalità con 9 resort alle Maldive, che è partita con un assalto al mondo dell’hotellerie con una serie di piani che guardano anche all’Italia e all’Europa. “La nostra pipeline più forte riguarda sicuramente l’India – spiega a TTG Italia Stéphane Laguette, chief commercial officer di Atmosphere Core – dove abbiamo in programma l’apertura di 17 nuovi hotel fra i l 2025 e il 2027° abbiamo anche in programma due nuove strutture alle Maldive (con le quali il gruppo arriverebbe a 11 resort, ndr) e 1 in Sri Lanka”.

Per lo sbarco in Europa, Atmosphere ha scelto il sub-brand Heritage by Atmosphere che combina storia, cultura e piacere. La scelta della destinazione, un borgo in Piemonte, è particolare. “Ci sono piaciuti l’atmosfera, la struttura e i proprietari – spiega Laguette -. Non seguiamo piani di espansione precisi, valutiamo le opportunità anche sulla base del profilo degli ospiti che potrebbero essere interessati a vivere l’esperienza della nostra accoglienza”. Quello che è sicuro, invece, è che Atmosphere valuta ulteriori investimenti in Europa: “Ci stiamo guardando intorno, anche in Italia – continua il cco -. Come azienda vogliamo diversificare, e l’offerta europea ed italiana in particolare è interessante. C’è una forte presenza di strutture che rispondono bene alla nostra idea di heritage”.

La struttura italiana non presenterà nessun ‘maldivian touch’. “È vero che il nostro Dna è maldiviano – dice sorridendo Laguette – ma ogni hotel è fortemente radicato nel territorio e nella cultura locale dei luoghi che lo ospitano. Nel caso di Borgo Monchiero, è evidente che si tratta di una struttura storica, dove le esperienze saranno molto local”.

Il tipo di lusso che si respira nelle strutture Atmosphere è quindi strettamente interconnesso con il territorio. “Ed è legato anche al profilo degli ospiti – conclude il cco -. L’Italia è molto amata sia dai clienti Usa che da quelli provenienti dall’Asia, e per la struttura di Borgo Monchiero prevediamo un particolare interessa da parte di viaggiatori attratti dal food & wine e dalla cultura”.