Un resort che, come spiega Salil Panigrahi , cofondatore e amministratore delegato di Atmosphere Core, “non è semplicemente una destinazione, è un’immersione. Con la nostra espansione in India, alle Maldive, in Italia e ora con questo importante ingresso in Sri Lanka stiamo contribuendo a far conoscere e valorizzare destinazioni straordinarie, scelte con attenzione, nel panorama del turismo internazionale”.

Situato su un’area di 11 acri che si sviluppa attorno a un lago naturale e a pochi passi dalle spiagge, il resort comprenderà 33 ville con piscina privata, tra cui sei di 40 mq con vista sul lago e piscina, 23 con una camera da letto e piscina di 60 mq e quattro ampie ville familiari con due camere da letto e piscina di 111 mq. Il resort ospiterà anche un ristorante aperto tutto il giorno, un bar a bordo piscina e un ristorante di eccellenza dedicato ai sapori autentici dello Sri Lanka, oltre a trattamenti ayurvedici, yoga e meditazione nel centro benessere. “ La partnership con il brand Atmosphere Hotels & Resorts - sottolinea S. Ganeshanathan, presidente del Gruppo Amagi - ci permette di portare avanti una struttura che rispetta e valorizza sostenibilità, cultura e comunità, al centro tanto quanto gli standard dell’ospitalità di lusso internazionale”.