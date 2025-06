Auberge de La Maison e Hotel La Perla entrano in Altagamma

Due nuovi soci nel comparto alberghiero per Altagamma. La Fondazione, che promuove e rappresenta il Made in Italy nel mondo, accoglie all’interno del comparto ospitalità L’Auberge de La Maison di Courmayeur e l’Hotel La Perla di Corvara.

“L’Auberge de La Maison incarna la magia alpina del Monte Bianco, con rituali spa esclusivi e un tocco autenticamente valdostano – spiega Stefania Lazzaroni, direttrice generale di Altagamma -. L’Hotel La Perla, radicato nel cuore delle Dolomiti e nella cultura ladina, è simbolo di ospitalità familiare e di una raffinata cultura enogastronomica. Queste eccellenze sono il cuore pulsante di un sistema Paese che trova nel dialogo tra territorio, cultura e manifattura il proprio appeal internazionale. L’ospitalità è uno dei motori più dinamici del lusso contemporaneo: nel 2024, la spesa per esperienze di lusso (turismo, wellness, ristorazione) è cresciuta del +5%. Una tendenza che favorisce l’Italia in quanto Paese la cui attrattività si fonda sull’armonia tra natura, cultura e manifattura d’eccellenza”.

Sono oggi 123 i soci che Altagamma rappresenta: brand che promuovono nel mondo l’eccellenza, l’unicità e lo stile di vita italiani e che insieme rappresentano oltre 10.000 anni di storia, con una media di oltre 92 anni.

“Entrare a far parte di Altagamma è un riconoscimento che ci riempie di orgoglio - dice Alessandra Garin, proprietaria di Auberge de La Maison -. È un onore essere accanto a realtà che rappresentano l’eccellenza italiana nel mondo, e un ulteriore stimolo a proseguire il nostro percorso, nel segno della cura, dell’accoglienza e del profondo legame con il nostro territorio.”

Le imprese Altagamma sono: 32 brand della moda, 22 dell’alimentare, 25 del design, 19 dell’ospitalità, 7 dei motori, 5 della nautica, 5 della gioielleria e altri 7 di settori diversi.

“Per l'Hotel La Perla e la nostra famiglia Costa tutta, entrare in Altagamma non è solo una questione di prestigio e nemmeno di puro orgoglio. Fare parte dell'eccellenza italiana significa trovare la giusta motivazione per diventare un Ariston, dal greco ἄριστον, migliore o eccellente - dice Michil Costa, ceo & owner dell’Hotel La Perla -. E per essere tale non basta giocare in Serie A: occorre far parte della Champions, dei Grand Slam dell'imprenditoria italiana ed entrare in relazione con i migliori, gli Ariston”.