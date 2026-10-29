AURA, esperienze uniche alle Serre Torrigiani. La gallery

Il turismo di lusso guarda sempre di più alle esperienze. Che devono essere uniche e non replicabili. Ed è quello che hanno vissuto ieri sera buyer, seller e ospiti di AURA - The Luxury Travel Event nella cena di gala alle Serre Torrigiani.
Una location unica ed emozionante, un parco urbano nel cuore di Firenze dove il networking si è trasformato in scoperta.
Nella notte fiorentina, fra chiacchiere e business, ad accompagnare il percorso la musica di Giselle, sottofondo ricco ed emozionante che ha punteggiato la serata.
Ma l’emozione si è trasformata in magia con l’esibizione di Kety Fusco, arpista che ha ridefinito il ruolo dell’arpa contemporanea, trasformandola in uno strumento radicale, fisico e visionario.