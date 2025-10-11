Aura, il nuovo evento per il travel d’alta gamma

Solo in Italia il segmento turismo lusso vale oltre 9 miliardi di euro in termini di spesa diretta negli alberghi a 5 e 5 stelle lusso, pari al 16,8% del fatturato complessivo dell’offerta alberghiera nazionale (Demoskopika). Un comparto che si estende ben oltre le città d’arte, coinvolgendo anche destinazioni più autentiche e riservate, capaci di attrarre viaggiatori d’alta gamma in cerca di esperienze uniche.

In questo contesto, TTG si conferma nel 2025 punto di riferimento per l’intera industry con il Luxury Event by TTG, che a Rimini con oltre 1.600 incontri di business ha valorizzato l’expertise italiana nell’hotellerie d’alta gamma anche quest’anno. Grande novità lanciata a TTG Travel Experience 2025 è Aura, il nuovo evento che segna l’evoluzione dell’ecosistema TTG e ne consolida la leadership come piattaforma di sviluppo per l’intero settore turistico. L’appuntamento debutterà a Firenze dal 27 al 29 ottobre 2026, come nuovo hub internazionale dedicato al luxury travel.