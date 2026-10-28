AURA, il primo giorno. La gallery

Nel corso della prima giornata, buyer e seller hanno iniziato a incontrarsi in maniera informale dopo l’accreditamento, mentre gli spazi di Fortezza da Basso diventavano teatro dell’apertura dell’evento.

Ma AURA non è solo business. Nel pomeriggio della prima giornata buyer e seller sono stati coinvolti in una serie di networking experience alla scoperta delle attività artigianali di altissimo livello, dove il saper fare si osserva da vicino e si condivide.