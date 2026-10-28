AURA, il primo giorno. La gallery

Business meeting ma non solo per il primo giorno di AURA - The Luxury Travel Event, in corso a Firenze.
Nel corso della prima giornata, buyer e seller hanno iniziato a incontrarsi in maniera informale dopo l’accreditamento, mentre gli spazi di Fortezza da Basso diventavano teatro dell’apertura dell’evento.
Una opening ceremony molto partecipata ha dato il via ufficiale all’evento con il taglio del nastro da parte di Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group.
Ma AURA non è solo business. Nel pomeriggio della prima giornata buyer e seller sono stati coinvolti in una serie di networking experience alla scoperta delle attività artigianali di altissimo livello, dove il saper fare si osserva da vicino e si condivide.