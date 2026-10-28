AURA, l’evento esclusivo a Palazzo Gondi. La gallery

AURA - The Luxury Travel Event è anche luoghi inaccessibili che si aprono per diventare location di eccellenza dei momenti di networking.
È il caso di Palazzo Gondi, dimora nobiliare del XIV secolo che ha aperto le sue porte per ospitare il cocktail party di benvenuto della prima serata dell’evento.
Accolti dai marchesi Gondi, gli invitati all’evento riservato per gli ospiti di AURA hanno potuto vivere l’esperienza di una serata in un gioiello unico all’ombra di Palazzo Vecchio.
Musica ed eccellenze enologiche e gastronomiche del territorio hanno fatto da cornice a una serata che ha esaltato il ruolo della dimora con 500 anni di storia, che ancora oggi affascina per la sua allure e per l’autenticità che esprime.
In un contesto magico e rilassato, i protagonisti dell’evento hanno potuto vivere un ambiente storico unico e il privilegio di essere coccolati attraverso il racconto della storia e del territorio dalla viva voce di chi ogni giorno lo anima.