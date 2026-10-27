Apre oggi, a Fortezza da Basso a Firenze, AURA - The Luxury Travel Event, il nuovo appuntamento internazionale organizzato da Italian Exhibition Group (IEG) dedicato esclusivamente al turismo di lusso.

Il primo appuntamento della tre giorni dedicata al luxury travel sarà, oggi alle 14.30, l’opening ceremony alla presenza delle istituzioni. A precedere il taglio del nastro, la presentazione da parte di Deloitte degli ultimi dati sul valore del luxury travel in Italia e sulle previsioni di investimento.

AURA si configura, così, come un punto di riferimento internazionale per il luxury travel contemporaneo: oltre cento i seller italiani e altrettanti i buyer internazionali presenti a Firenze per le giornate di business meeting che racconteranno il volto del lusso del prossimo futuro.

Accanto agli incontri b2b tra buyer e seller, AURA propone un programma di networking experience dedicato al savoir-faire e alle eccellenze di Firenze, con visite esclusive alla scoperta dell’arte, della moda e dell’artigianato locale e serate di networking alla scoperta delle location più esclusive della città.

TTG Luxury, media partner di AURA, seguirà costantemente la tre giorni, a partire dalla opening cerimony, con una diretta testuale e fotografica che troverete qui a partire dalle 14.30.