“Vogliamo essere la piattaforma al vostro servizio, un luogo concreto di sviluppo del business”. Con queste parole Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG, ha presentato AURA - The Luxury Travel Event a una platea composta dai top player dell’hospitality italiana, a Milano per i Best Luxury Hotel Awards di quest’anno.

Dal palco Armiri ha sottolineato come AURA, al debutto tra pochi giorni a Firenze, sia pronta ad accogliere i buyer più interessanti del panorama internazionale, che giungeranno a Fortezza Da Basso per la tre giorni di incontri, intervallati da esperienze esclusive, costruite in loco con i partner dell’evento, per vivere il lato “sartoriale” di Firenze.

Oltre cento tra seller e buyer si riuniranno dal 27 al 29 ottobre per l’evento. Tra i protagonisti figurano numerose eccellenze fiorentine, come Collegio alle Querce, Four Seasons Hotel Firenze, Lungarno Collection, W Florence e Hotel Savoy, insieme a strutture e gruppi di riferimento del panorama nazionale e internazionale, tra cui Aman Venice, Bulgari Hotels & Resorts, Villa d'Este La Collezione, Forte Village, Mandarin Oriental e Starhotels Collection.

TTG Luxury sarà media partner dell’evento e racconterà i protagonisti e i momenti rilevanti in diretta da Firenze.