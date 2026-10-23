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Aura, presentato
a Milano il luxury
travel event

Aura, presentatoa Milano il luxurytravel event

“Vogliamo essere la piattaforma al vostro servizio, un luogo concreto di sviluppo del business”. Con queste parole Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG, ha presentato AURA - The Luxury Travel Event a una platea composta dai top player dell’hospitality italiana, a Milano per i Best Luxury Hotel Awards di quest’anno.

Dal palco Armiri ha sottolineato come AURA, al debutto tra pochi giorni a Firenze, sia pronta ad accogliere i buyer più interessanti del panorama internazionale, che giungeranno a Fortezza Da Basso per la tre giorni di incontri, intervallati da esperienze esclusive, costruite in loco con i partner dell’evento, per vivere il lato “sartoriale” di Firenze.

Oltre cento tra seller e buyer si riuniranno dal 27 al 29 ottobre per l’evento. Tra i protagonisti figurano numerose eccellenze fiorentine, come Collegio alle Querce, Four Seasons Hotel Firenze, Lungarno Collection, W Florence e Hotel Savoy, insieme a strutture e gruppi di riferimento del panorama nazionale e internazionale, tra cui Aman Venice, Bulgari Hotels & Resorts, Villa d'Este La Collezione, Forte Village, Mandarin Oriental e Starhotels Collection.

TTG Luxury sarà media partner dell’evento e racconterà i protagonisti e i momenti rilevanti in diretta da Firenze.

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