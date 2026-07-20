Baglioni Hotel Luna Venice, completato il restyling quinquennale

“Al Baglioni Hotel Luna Venice, crediamo che la vera ospitalità di lusso consista nell’evolversi rimanendo fedeli alla nostra identità - spiega a TravelDailyNews Massimo Baldo , vicepresidente Europa di The Palace Company -. Negli ultimi anni abbiamo continuato a investire in questa straordinaria struttura, riaffermando il nostro impegno a lungo termine nei confronti di Venezia e nella preservazione del carattere unico di uno degli hotel più storici della città. La ristrutturazione delle nostre camere e suite, la trasformazione del Canova Bar, l’apertura di Santo Mare e il recente restauro della Sala Marco Polo riflettono la nostra visione di onorare il nostro patrimonio guardando con fiducia al futuro”.

Ha riguardato tutte le camere e le suite il programma di ristrutturazione quinquennale del Baglioni Hotel Luna Venice , la struttura di lusso parte del portfolio di The Palace Company , il gruppo che, attraverso Baglioni Hotels & Resorts , continua a espandere la propria presenza europea.

Nel 2021 l’hotel ha completato la riprogettazione dello storico Canova Bar e della sua reception grazie al progetto guidato dallo studio di architettura Spagnulo & Partners, che ha introdotto elementi contemporanei pur mantenendo il carattere architettonico degli spazi. Nel 2025, poi, l’hotel ha ampliato la sua offerta di ristorazione con l’apertura di Santo Mare, il ristorante di pesce il cui concept è stato sviluppato in collaborazione con Reitano Food, gruppo internazionale fondato da Andrea Reitano, che coniuga la tradizione ittica italiana con un approccio contemporaneo.

Quest’anno, infine, l’hotel ha completato la ristrutturazione della storica Sala Marco Polo, attualmente utilizzata per il servizio di colazione ed eventi speciali. Il progetto si è concentrato sul miglioramento del comfort degli ospiti e della funzionalità dello spazio, preservandone al contempo gli elementi decorativi originali. La sala ospita affreschi settecenteschi della Scuola di Tiepolo e dipinti ottocenteschi di Ermolao Paoletti, conservati durante la ristrutturazione.

A supervisionare il continuo sviluppo e la gestione della struttura sarà Tito De Benedetto, il nuovo direttore generale dell’hotel.