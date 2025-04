Baglioni Hotels fa il bis nella Capitale, new entry dal Fondo Comet

Sorgerà nel cuore di Roma, a due passi dalla Fontana di Trevi, il nuovo indirizzo luxury di Baglioni Hotels & Resorts. The Palace Company, che possiede il 100% di Baglioni, ha infatti rilevato tutte le quote del Fondo Comet che possiede, tra l’altro, un immobile in via delle Vergini, che sarà rivalorizzato e riconvertito in hotel di lusso con 131 camere.

Il complesso, spiega Milano Finanza, sorge sull’area dell’antico monastero seicentesco degli Agostiniani, di cui oggi rimane la Chiesa barocca di Santa Rita da Cascia, all’angolo tra Via delle Vergini e Via dell’Umiltà. Nell’Ottocento fu rilevato dallo Stato e, negli anni ‘50, demolito e ricostruito per ospitare l’ex centrale telefonica. Quella in via delle Vergini sarà la quinta struttura Baglioni Hotels & Resorts in Italia e la seconda a Roma.