Banyan Tree arriva in Giappone con l’Higashiyama Kyoto

Banyan Group arriva in Giappone. L'azienda ha infatti annunciato l'apertura del Banyan Tree Higashiyama Kyoto, hotel che segna il debutto del brand del Paese del Sol Levante.

La struttura, inaugurata il 1° agosto, conta 52 camere - ciascuna arredata in pieno stile nipponico - e si arricchisce con la Banyan Tree Spa e due differenti dining experience.

Il Banyan Tree Higashiyama Kyoto sorge nel quartiere di Higashiyama, dove si trovano anche i due templi di Kodai-ji e Kiyomizu-dera.



Uno degli elementi davvero unici è il palco Noh, esemplare unico all'interno di un hotel a Kyoto, dedicato ad accogliere non soltanto le tradizionali performance di Nohgaku ma anche spettacoli musicali e altri appuntamenti culturali.



Infine, come riporta luxurytravelmagazine. com, grande attenzione è stata data alla natura, consentendo agli ospiti di immergersi in tre giardini caratteristici e in un suggestivo boschetto di bambù.