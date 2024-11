Belmond apre Villa Beatrice, gioiello di Coppedè a Portofino

Si chiama Villa Beatrice la nuova apertura di Belmond a Portofino, che vedrà la luce a luglio di quest’anno. La villa, nuova destinazione lusso a breve distanza dallo Splendido Portofino, anch’esso pronto a riaprire al giugno con diverse novità, si presenterà come una delle ville private più esclusive della Riviera italiana, la prima nel portafoglio Belmond. Conosciuta un tempo come Castello Odero si innalza su Punta Caiega, offrendo uno straordinario punto panoramico sul Levante ligure.

La nuova proprietà di Belmond offre agli ospiti privacy e intimità, con accesso privato al mare, beneficiando al contempo di tutti i servizi di Splendido.

Disposta su tre piani principali, con un ulteriore piano attico con terrazza panoramica ribattezzato “Torretta”, la villa può ospitare fino a dieci persone, con quattro suite nel corpo centrale e un’ulteriore suite ne “La Casetta”, un cottage indipendente, immerso in un agrumeto. Villa Beatrice è stata progettata nel 1913 dall'architetto Gino Coppedè, che ha fuso elementi neogotici con innovazioni Art Nouveau. Belmond ha acquisito la villa nel 2021 e da allora ne ha avviato il restauro, affidando l'interior design a Martin Brudnizki e la progettazione del paesaggio a Marco Bay. Tra gli elementi di spicco del progetto figurano il recupero degli affreschi esterni e dei soffitti interni originali di Coppedè, i bagni in marmo e una collezione di pezzi d'antiquariato e opere d'arte contemporanea della regione. Gli ospiti potranno godere di un giardino subtropicale molto intimo, con accesso al mare, una piscina con solarium, servizio di maggiordomo, una cucina completamente attrezzata con chef personale su richiesta, una palestra, un'area per yoga o trattamenti, un'ampia terrazza per cene all'aperto.

“L’idea per Villa Beatrice era di creare uno spazio capace di fondere la sofisticatezza moderna con la ricca storia della costa ligure, dove gli ospiti potessero sentirsi accolti in una villa di famiglia, custodita e arricchita con amore da generazioni – dice Martin Brudnizki, fondatore del Martin Brudnizki Design Studio -. La residenza storica è stata restaurata con cura per riflettere il patrimonio culturale di Portofino. Ogni scelta, in termini di design, mira a garantirne l'autenticità. La maggior parte degli arredi è vintage e proviene da vendite di proprietà e case d'asta locali, mentre i materiali sono originari dell'Italia. Volevamo davvero creare un'atmosfera rilassata, un approccio al lusso spiccatamente locale, in sintonia con lo spirito della villa. Ogni elemento racconta la storia di Villa Beatrice, offrendo agli ospiti un'esperienza autentica che mette in luce il fascino e la storia di Portofino: questa è l’essenza del vero lusso”.