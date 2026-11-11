Bigtours Travel Service ad AURA: “Assoluta privacy e nessun intoppo logistico, questo ci chiede chi viaggia in Italia”

Attiva nel settore turismo da oltre 25 anni, anche come sales per il network di The Leading Hotels of the World, oggi Elena Innantuoni è luxury travel advisor presso Bigtours Travel Service, storica agenzia boutique con sede a Bologna. Nello specifico è specializzata in itinerari di fascia alta e soluzioni su misura per una clientela esigente. TTG Luxury la intercetta dopo tre giorni a Firenze per AURA The Luxury Travel Event: “Traccio un bilancio estremamente positivo. La manifestazione mi è servita per prendere contatto con diverse realtà e strutture italiane d'eccellenza. Paradossalmente, lavorando moltissimo sull'estero, l'Italia è il mercato che conosco meno in termini di fornitori diretti. AURA mi ha quindi permesso di individuare i partner giusti, indispensabili per offrire un servizio impeccabile ai nostri clienti di fascia alta”.

Che tipo di clientela avete?

La nostra agenzia ha come focus primario l'outbound, ma l'Italia rimane una meta richiesta anche dalla nostra clientela italiana. Diversi clienti si rivolgono a noi specificamente per prenotare soggiorni ed esperienze sul territorio nazionale. Ci chiedono soprattutto riservatezza, strutture lontane dal turismo di massa e flessibilità.

Come definirebbe i viaggi di lusso oggi?

Oggi il lusso non è più legato al concetto di opulenza, il vero lusso è il tempo. Diventano quindi importanti la massima flessibilità e fluidità nell'organizzazione. Negli ultimi anni siamo passati dalla richiesta del classico hotel 5 stelle “iconico” alla richiesta di una personalizzazione concreta: il cliente non cerca più solo una stanza bellissima, ma chiede la possibilità di cambiare programma all'ultimo minuto senza frizioni e un livello di servizio che anticipi ogni esigenza, senza mai risultare invadente. Il vero lusso oggi è la totale assenza di intoppi logistici.

Cosa cercano oggi i suoi clienti in Italia, al di là delle sue destinazioni iconiche?

Prima di tutto assoluta privacy e totale relax. Sempre più clienti desiderano staccare dai ritmi frenetici e richiedono sistemazioni indipendenti che garantiscano il massimo della riservatezza, come le ville private, ma senza dover rinunciare ad alcuno standard. Sta infatti crescendo la domanda di ville esclusive che integrino tutti i servizi di un hotel a 5 stelle.

Cosa chiedono i viaggiatori che l'Italia non è ancora in grado di offrire appieno nel segmento alto di gamma?

Chiedono continuità di livello lungo tutto il viaggio. Spesso il problema dell'Italia è lo stacco tra l'eccellenza dell'hotel 5 stelle e i servizi del territorio: appena il cliente esce dalla struttura, la logistica diventa complicata. E poi serve più flessibilità: chi viaggia ad alti livelli è abituato a cambiare idea all'ultimo minuto e si aspetta che ogni richiesta last minute venga soddisfatta.

In quali ambiti l'Italia non riesce ancora a soddisfare le aspettative dei viaggiatori di fascia alta?

Principalmente nel sistema delle infrastrutture e dei trasporti sul territorio. Ad esempio nei collegamenti capillari da/per le destinazioni minori. E nella formazione omogenea del personale di servizio al di fuori dei circuiti del lusso consolidati, dove spesso manca uno standard di accoglienza internazionale costante.

Quali destinazioni o esperienze italiane stanno suscitando l'interesse dei Suoi clienti?

Le destinazioni di mare restano un grande classico, ma vediamo una crescita anche per la campagna, con clienti che chiedono ville private in Toscana, Umbria o in Puglia. Tiene sempre molto bene anche la formula del weekend nelle città d'arte. Soprattutto notiamo un grande interesse per i soggiorni legati a eventi specifici: dall'apertura mostre d'arte alla partecipazione a manifestazioni di richiamo internazionale, prima fra tutte la Mostra del Cinema di Venezia.

Cosa potrebbero fare gli hotel e le destinazioni italiane per instaurare relazioni più solide con i travel designer?

Dovrebbero garantire una comunicazione diretta e trasparente, assicurare un punto di contatto dedicato, sia un concierge o referenti commerciali attenti alle specifiche esigenze dei clienti vip, e comprendere a fondo l'importanza della flessibilità nelle politiche di prenotazione e nelle personalizzazioni del servizio.